„Charlie Hebdo” kpi z żołnierzy, którzy zginęli w Mali. Co na to politycy od „Jestem Charlie”?

W poniedziałek odbywają się uroczystości pożegnalne 13 francuskich żołnierzy, którzy zginęli w Mali w operacji antyterrorystycznej „Barkhan”. Tymczasem tygodnik „Charlie Hebdo” pozwala sobie na „żarty z pogrzebu” i kpiny z armii.

Gazeta zestawia np. hasła z plakatów rekrutacyjnych z obrazem żołnierskiej trumny. Poległy żołnierz i teksty w rodzaju: „Wstąpiłem do armii, żeby się wyróżnić” – oburzyły wojskowych, ale też znaczną część społeczeństwa.

Głos w tej sprawie zabrał nawet w liście do redakcji szefa sztabu armii gen. Thierry Burkhard. Pisze on o „ogromnym bólu” i karykaturach, które atakują go osobiście, ale przede wszystkim „cierpiących rodzinach” poległych żołnierzy.

„Co zrobiliśmy, aby zasłużyć na taką pogardę”? – pyta szef sztrabu. Dla „Charlie Hebdo” nie istnieją żadne wartości, ale jak czuje się bezmózgowe stado, które w 2015 roku po zamachu islamskich terrorystów na redakcję tego pisma przypinało sobie hasło „Jestem Charlie”? Dalej są „fanami” chamstwa?

Profonde indignation et incompréhension à la vue de ce dessin de @Charlie_Hebdo_ . Mes pensées vont d’abord aux familles de tous les soldats morts au combat pour défendre nos libertés. pic.twitter.com/55L8hvV3ZF — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) November 29, 2019

Tymczasem redakcja „Charlie Hebdo” broni swojego „satyrycznego ducha” i żartów ze śmierci 13 żołnierzy, którzy polegli w walce właśnie z islamskim terroryzmem. „Nasza gazeta musi pozostać wierna swemu satyrycznemu, czasem prowokacyjnemu duchowi” – pisze w odpowiedzi do gen. Burkharda szef gazety Riss.

W każdym razie rysunki nie rozśmieszyły wojska, ale też większości Francuzów. Ciekawy jest wpis jednego z internautów, który wiąże te karykatury z ideologicznym pacyfizmem francuskiej lewicy, która używała go z inspiracji sowieckiej.

Chodził o destabilizację państwa i ułatwienie podbojów ZSRR, tak przed wojną („nie będziemy umierać za Gdańsk”), jak i w czasie zimnej wojny (ruchy pokojowe). To właśnie ten duch lewicowego pacyfizmu ma stać do dziś za „twórczością” Charlie Hebdo…

Je manque certainement d'humour (noir), de second degré, mais là impossible pour moi de cautionner. C'est tout simplement inadmissible. #charliehebdo pic.twitter.com/VOZGbM4hCR — damien Jeanne (@Damienjea) November 29, 2019

