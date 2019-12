Donald Tusk w wywiadzie wspomina śp. Andrzeja Leppera. Tomasz Sommer OSTRO komentuje bezczelność szefa EPL [FOTO]

Donald Tusk wspomniał nieżyjącego już Andrzeja Leppera w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem w „Faktach po faktach” TVN24.

– Oglądałem różnych marszałków i wicemarszałków w akcji. Na taki pomysł [anulowania głosowania] nie wpadłby nawet nieżyjący już wicemarszałek Lepper, znany z niestandardowych zachowań – powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej w TVN24.

Tusk nawiązał oczywiście do skandalu, jaki wywołała marszałek Elżbieta Witek, która anulowała głosowanie, które PiS prawdopodobnie przegrało.

Nawet[Lepperowi] by to do głowy nie przyszło – przekonuje Tusk.

– Więc tak, jak sobie przypomnę ten niepokój wtedy, kiedy rządził PiS, LPR i Samoobrona, skończył się wersal i co to będzie, jak Samoobrona zacznie narzucać standardy. Standardy były zdecydowanie wyższe niż to, co dzisiaj prezentuje PiS – stwierdził polityk.

Donald Tusk uważa, że gdyby Andrzej Lepper żył, a jego stronnictwo byłoby obecnie w koalicji z PiS, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej niż za pierwszych rządów partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Dzisiaj gdyby żył Andrzej Lepper, to on by się pewnie wstydził, że musi współrządzić z Kaczyńskim, a nie odwrotnie – powiedział były przewodniczący Rady Europejskiej.

Wywiad bardzo ostro skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”, przypominając, że to za rządów PO nastąpił niespodziewany zgon szefa Samoobrony.

„Granie nazwiskiem Leppera przez Tuska jest o tyle bezczelne, że to przecież w trakcie jego rządów szef Samoobrony natknął się na seryjnego samobójcę„ – napisał Tomasz Sommer.

Źródło: „Fakty po Faktach” TVN24