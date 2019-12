Głowa wściekłego prezesa PiS na choince? W tym roku hitem mogą okazać się bombki z podobizną Kaczyńskiego [FOTO]

Co to będą za święta! W tym roku, każdy kto sobie tylko zażyczy będzie mógł spędzić je z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak to? Otóż artysta Piotr Leśniak wpadł na pomysł, żeby wykonać bombkę z podobizną twarzy najbardziej wpływowego polityka w Polsce. Ozdobę będzie można kupić przez internet.

Bombki są odwzorowaniem głowy prezesa. Na twarzy widać sporo emocji, a usta są szeroko otwarte tak jakby krzyczał na kogoś.

– Wprowadź prawdziwie polską, rodzinną atmosferę do Waszego domu. Jeśli nie widziałeś dotąd sensu ozdabiania co roku choinki, to teraz możesz ten sens odnaleźć. Zyskasz w oczach babci i teścia. A i choinka będzie się czuła piękniej, będzie ci wdzięczna – można przeczytać na stronie sklepu z pracami Leśniaka.

Bombka jest dostępna w kilku kolorach. Można ją powiesić na gałązce, ale i osadzić na szpicy świątecznego drzewka. Gadżet nie jest jednak tani. kosztuje aż 145 zł.