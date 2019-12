Klaudia Jachira wymięka już na początku kadencji Sejmu i straszy ludzi. „Wyciągnę z tego PRAWNE konsekwencje”

Klaudia Jachira, poseł PO-KO i internetowa celebrytka uważana przez wielu za pato-streamerkę, odgraża się na Twitterze, że będzie pozywać osoby szkalujące jej „dobre imię”.

Sama obraziła masę osób swoimi kontrowersyjnymi performance’ami – naśmiewała się m.in. z katastrofy smoleńskiej i insynuowała, że wyborcy PiS są chorzy umysłowo.

Gdy karma do niej wróciła, to nie wytrzymała psychicznie. Z tzw. „hejtem” spotyka się wielu polityków, a to, co spotkało samą Jachirę, zdaje się być niczym w porównaniu z tym, co sama przedstawiała w Internecie atakując m.in. Jarosława Kaczyńskiego.

W obecnej kadencji Sejmu praca nowej poseł opisywana w mediach ograniczała się do zdjęć „selfie”, które dziewczyna robiła sobie na posiedzeniach parlamentarnych i komisyjnych.

Teraz może się to jednak zmienić. Możliwe, że w najbliższym czasie o Jachirze będzie głośno ze względu na sprawy sądowe, które będzie wytaczała użytkownikom sieci.

„W związku z kłamstwami pojawiającymi się na mój temat informuję, że każde szkalowanie mojego dobrego imienia nie pozostanie bez odpowiedzi. Wobec osób, które tworzą takie fałszywe informacje albo je udostępniają, wyciągnę prawne konsekwencje” – wygraża się na Twitterze internetowa gwiazda.

