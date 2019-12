Lewandowski daleko poza podium. Wybrano najlepszych piłkarzy 2019 roku. „Złota Piłka” dla Leo Messiego [VIDEO]

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski z Bayernu Monachium zajął ósme miejsce w plebiscycie magazynu „France Football” na najlepszego piłkarza w 2019 roku. Po raz szósty w karierze zwyciężył Leo Messi z FC Barcelona.

Rok temu Lewandowski nie znalazł się w czołowej trzydziestce. Przed dwoma laty zajął w tym plebiscycie dziewiąte miejsce, a jego najlepszą dotychczas lokatą była czwarta – za 2015 rok.

Tylko dwóch Polaków w historii znalazło się w czołowej trójce plebiscytu prestiżowego magazynu – w 1974 roku trzecie miejsce zajął Kazimierz Deyna, a w 1982 roku również na trzeciej pozycji uplasował się Zbigniew Boniek, obecny prezes PZPN.

W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku bierze udział 180 dziennikarzy sportowych z całego świata (po jednym z danego kraju). Przed rokiem „Złotą Piłkę” wygrał Chorwat Luka Modric. Przerwał on dziesięcioletnią dominację Argentyńczyka Lionela Messiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo.

Czołowa „dziesiątka” najlepszych piłkarzy 2019 roku wg „France Football”:

1. Leo Messi (Hiszpania/FC Barcelona)

2. Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool FC)

3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus FC)

4. Sadio Mane (Senegal/Liverpool FC)

5. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool FC)

6. Kylian Mbappe (Francja/PSG)

7. Alisson Becker (Brazylia/Liverpool FC)

8. Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

9. Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

10. Riyad Mahrez (Algieria/Manchester City)