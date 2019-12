Jak ktoś jest faszystą, to jest faszystą – mówiła wczoraj poseł Anna Żukowska z Lewicy w debacie, w której udział brał również Dobromir Sośnierz. Polityk kompletnie nie przyjmowała do wiadomości m.in. faktu, że komunizm był zbrodniczym systemem. Czy z lewicą w ogóle warto jest rozmawiać? Na to pytanie odpowiedzi poszuka Dobromir Sośnierz, który będzie gościem telewizji NCzasTV.

Start transmisji już o godzinie 18:30!