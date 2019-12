Szokujące nagranie. Przedszkolanka sadystka rzucała dzieckiem o ziemię [VIDEO]

Przedszkolanka zaczęła szarpać dziecko, a następnie rzuciła nim o ziemię. Rodzic nagrał sceny przemocy w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Łodzi.

Reakcja placówki nastąpiła dopiero wtedy, gdy ojciec dziecka umieścił nagranie w mediach społecznościowych.

Jak twierdzi, jego trzyletni syn od jakiegoś czasu zaczął moczyć się w nocy i nie chciał chodzić do przedszkola.

– Dzień wcześniej widziałem podejście do dzieci tej pani. Płacz spotkał się z uwagą, „ciekawe, który to tak wyje”. Wiedziałem, że coś jest nie tak – opowiada mężczyzna.

Następnego dnia wybrał się do przedszkola z rodziną. Żona wprowadziła dziecko, a on ukrył się z telefonem i zaczął nagrywać scenę szarpania dziecka. W pewnym momencie nie wytrzymał i rzucił się, by ratować syna. Dlatego nagranie jest urwane.

Na filmie widać, jak przedszkolanka najpierw siłą ciągnie dziecko do stolika, a później, gdy chłopiec próbuje wybiec z sali, łapie go i siłą wrzuca do środka. Inna opiekunka w pomieszczeniu nie reaguje.

Ojciec dziecka pojawił się z nagraniem u dyrektorki przedszkola, na komisariacie policji i w kuratorium. Zdecydowaną reakcję zobaczył dopiero wtedy, gdy nagranie umieścił na profilu społecznościowym.

Wobec obu przedszkolanek placówka ma wyciągnąć konsekwencje.

