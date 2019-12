Tusk zakończył karierę eurokraty. Znany dziennikarz podsumowuje: „Antypolski polityk”, „Chudopachołek”

Znany dziennikarz Jerzy Jachowicz wyjątkowo ostro i celnie wypowiedział się o byłym premierze Donaldzie Tusku. Jachowicza najwyraźniej zdenerwowała zapowiedź Tuska, że teraz jako przywódca europejskich partii ludowych „będzie będzie miał więcej czasu na przyjazdy do Polski, gdzie chciałby realizować pewne plany polityczne, na których ujawnienie jest zbyt wcześnie”.

Jachowicz pisze jednoznacznie: „Wydaje mi się, że dopiero teraz Donald Tusk pokaże swoje wszystkie najgorsze możliwości, jakie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza udało mu się wyhodować jako polskiemu politykowi. Powiedzmy od razu – antypolskiemu politykowi”.

Dziennikarz uważa, że Tusk jest antypolskim politykiem, ponieważ z jego strony jest brak „jakiejkolwiek troski o dobro własnego państwa. O korzyści obywateli w nim żyjących, a więc podnoszenie poziomu życia współrodaków, zarówno materialnego jak i kulturowego”.

Jachowicz nie pozostawia złudzeń co do charakteru Tuska. „Zawsze głównie troszczył się o swoje dobro, swoją karierę polityczną i tych, którzy go w jego ambicjach wspomagali bądź byli wygodnym narzędziem do realizacji jego zamierzeń”.

Dla Tuska jak pisze Jachowicz Polska stała się miejsce gdzie można budować osobistą pozycję. „Sprowadza się ona do dwóch nierozerwalnie łączących się priorytetów życiowych Donalda Tuska – władzy i gromadzenia majątku. Dla niego, do niedawna chudopachołka, pieniądze były pochodną władzy”.

Dla dziennikarza Jachowicza jego wizyty w Polsce to czarne karty. Obrzucał błotem Polskę, obecny rząd i Jarosława Kaczyńskiego. „Kłamliwe zarzuty, inwektywy, manipulacje wobec rządzącego ugrupowania stawały się jego codzienną strawą podczas kolejnych przyjazdów do własnego kraju”.

Źródło: TVP Info