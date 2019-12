Wiceszef resortu sprawiedliwości zapowiada dyscyplinowanie sędziów. Manifestacje w obronie sadów jak wiece polityczne

W niedzielę widzieliśmy kilka niepokojących scen, jeśli chodzi o apolityczność sędziów w Polsce – ocenił wiceszef MS Sebastian Kaleta. Jak dodał, analizowane są francuskie i niemieckie przepisy dyscyplinujące sędziów za aktywność polityczną i nie wykluczone, że znajdą się w polskim porządku prawnym.

W niedzielę przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości odbyły się protesty po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. Juszczyszyn jako sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpoznając jedną ze spraw, zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wiceminister sprawiedliwości powiedział w TVN 24, że sędzia Juszczyszyn przypisuje sobie kompetencje – których nie ma – badania działania konstytucyjnych organów państwa, jak KRS, prezydent, Sejm czy Trybunał Konstytucyjny. – Wydaje mi się, że pan Juszczyszyn poszedł za daleko – ocenił Kaleta.

Wiceminister został także zapytany, czy z uwagi na tę sprawę trwają pracę nad ustawą dyscyplinująca sędziów. Według doniesień poniedziałkowego „Dziennika Gazety Prawnej” PiS przygotowuje projekt przepisów, które zakładają sankcje dla sędziów podważających działania i orzeczenia sędziów wskazanych przez nową KRS. Zgodnie z ustaleniami „DGP” projekt ustawy może zostać zgłoszony, jako poselski już w najbliższych dniach.

Kaleta podkreślił, że znane są przepisy francuskie i niemieckie, które bardzo ściśle dyscyplinują sędziów za aktywność polityczną. – Analizujemy i nie jest wykluczone, że analogiczne rozwiązania jak we Francji i w Niemczech znajdą się w porządku prawnym z uwagi na fakt, że wczoraj widzieliśmy kilka naprawdę niepokojących scen, jeśli chodzi o apolityczność sędziów w Polsce – dodał wiceminister, nawiązując do wystąpień niektórych sędziów na niedzielnych protestach.

Kaleta do niedzielnych wydarzeń odnosił się także na Twitterze. W jednym we wpisów napisał, że polityk PO Bogdan Zdrojewski cieszy się, że na wiecu, na którym przemawia, jest wielu sędziów. – Po nim przemawiał oskarżony o korupcję przed wrocławskim sądem Józef Pinior. Ciekawe czy sędziowie zajmujący się jego sprawą byli obecni” – dodał.

Na tym samym wiecu wulgarne hasła skandował Władysław Frasyniuk

SZOKUJĄCE‼ Demonstracja we Wrocławiu przerodziła się w seans nienawiści😱

Frasyniuk w wulgarny sposób zachęcał do obrażania sympatyków PiS. Obecny był także oskarżony o korupcję były senator PO Józef Pinior. Sędziowie w towarzystwie oskarżonych w asyście prostackich okrzyków🤦‍♂️ pic.twitter.com/aTLJBKLPkJ — PiS Pomorskie (@PiS_Pomorski) December 1, 2019

PAP/nczas