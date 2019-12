Włamanie do kolejnego niemieckiego muzeum. Obrabowano dawną siedzibę enerdowskiej bezpieki

Złodzieje włamali się do muzeum Stasi w Berlinie, skąd zabrali m.in. ordery z czasów NRD i biżuterię – poinformowała w niedzielę berlińska policja. To kolejne spektakularne włamanie do niemieckiego muzeum w ostatnich dniach.

Kradzieży dokonano w nocy z soboty na niedzielę. Włamanie odkrył w niedzielę pracownik muzeum i zaalarmował policję.

Złodzieje dostali się do muzeum przez okno na pierwszym piętrze budynku. Rozbili wiele witryn ekspozycyjnych, z których zabrali głównie ordery o znacznej wartości muzealnej, m.in. złoty Order Zasługi dla Ojczyzny. Ukradli także biżuterię – złote obrączki ślubne, pierścionki ze szlachetnymi kamieniami, zegarek i bransoletkę. Przedmioty te zostały skonfiskowane obywatelom NRD przez Stasi, tajną służbę, odpowiadającą zarówno za zwalczanie wszelkich przejawów opozycji, jak i kontrwywiad i wywiad.

Muzeum Stasi znajduje się w kompleksie budynków, w którym do upadku reżimu komunistycznego w 1990 roku swą siedzibę miało Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD.

To drugie spektakularne włamanie do niemieckiego muzeum w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu dwóch złodziei obrabowało muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie.