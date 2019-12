Zdrojewski ogłasza, że wystartuje w wyborach na szefa Platformy. „Ze Schetyną na czele nie wygramy wyborów prezydenckich”

– Tak, startuję w wyborach na szefa Platformy. To zapowiedź bezwarunkowa – zapowiedział Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMF FM.

O jego starcie spekulowano bardzo długo – w końcu Bogdan Zdrojewski oficjalnie potwierdził, że zamierza zmierzyć się z Grzegorzem Schetyną w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej.

– Tak, startuję w wyborach na szefa Platformy. To zapowiedź bezwarunkowa. Oczywiście nigdy nie zamykam sobie wszystkich furtek. Zdarzać się mogą takie rzeczy polityczne czy też interpersonalne, które mogą doprowadzić do jakiegoś porozumienia, szerokiego porozumienia na rzecz Platformy i nowego programu. Na razie tego nie widzę, w związku z tym to tylko mała furteczka. Potwierdzam, startuję na szefa PO – zapowiedział.

Według Zdrojewskiego, jeśli w Platformie nie dojdzie do zmian, to partia może w najbliższym czasie zniknąć ze sceny politycznej.

– Za dużo jest tych błędów, jest tych wad, aby można było przejść wobec nich obojętnie. Z tego powodu mówię: lifting nie wystarczy, zmiany powinny być dość głębokie. Jeżeli [Platforma] nie dokona odpowiednich zmian w tym najbliższym czasie, to może zakończyć swój byt w obecnym kształcie, z obecnym szyldem itd.

Główną przyczyną niepowodzeń PO jest w opinii polityka obecny szef ugrupowania, Grzegorz Schetyna.

– Uważam, że z Grzegorzem Schetyną na czele Platformy Obywatelskiej nie wygramy wyborów prezydenckich – powiedział.

Źródło: RMF FM