60% Francuzów obawia się upadku naszej cywilizacji. Jednak zakres ich profetyzmu wyznaczają mainstreamowe media

Groźba upadku naszej cywilizacji może być ze wszech miar słuszną intuicją. Symptomy tej groźby pojawiają się zresztą niemal codziennie na łamach naszego portalu. W przypadku Francuzów intuicja jest może i słuszna, ale nie przekracza raczej ram wyznaczanych przez polityczną poprawność.

„Głębokie zaniepokojenie Francuzów” budzą tematy, które narzucają im większości media i globalne mody. Zresztą takie, a nie inne wyniki są też wypadkową sposobu przeprowadzenia ankiety i jej celów (konsultacje społeczne – „Reagujmy razem dla środowiska”), czyli tzw. „walki z zagrożeniami klimatycznymi”.

To, że tylko 27% ankietowanych we Francji uważa, że szczyt ​​COP25 w Madrycie „jest skutecznym rozwiązaniem do walki z globalnym ociepleniem”, świadczy, że ta nacja nie daje siędo końca ogłupić.

Wyniki sondażu na temat „końca cywilizacji” opublikował 2 grudnia The Huffington Post. Wg tej ankiety spośród możliwych przyczyn załamania cywilizacyjnego na pierwszym miejscu jest jednak globalne ocieplenie (36%), a dalej przeludnienie (17%) i rosnące nierówności społeczne (14%), czyli tematy sprytnie suflowane przez lewicową „międzynarodówkę” od lat.

Co ciekawe, starsze osoby, pewnie jeszcze pamiętające oszołomstwo propagandy „dziur ozonowych” i „światowego głodu wg ekspertów FAO”, dają się otumaniać znacznie trudniej. Wiarę w zagrożenie ze strony globalnego ocieplenia, deklaruje tylko 29% osób w wieku 55 lat i starszych. Starsza generacja okazuje się bardziej odporna od łatwowiernej i idealistycznie nastawionej młodzieży. W dodatku widać tu też spustoszenia „postępem”, który na stała wszedł do systemów szkolnych.

Źródło: France Info