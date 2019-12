Armie NATO przyjmują nowe wzory mundurów i kamuflażu

W połowie 2020 roku armia belgijska zacznie się przebierać w mundury z nowym wzorem kamuflażu. Obecne standardowe kolory to „mieszanka lasu”, czyli dwa odcienie zieleni, brązu i czerni, z pewnymi białymi wstawkami.

Zmiany zaczną się od wyposażenia dla wojsk operacyjnych. Chodzi tu o płaszcze przeciwdeszczowe, plecaki, hełmy, namioty. Będą one w kolorze oliwkowozielonym, który przydaje się na różnych teatrach operacyjnych, od Mali przez Jordanię, po Afganistan.

Armia belgijska liczy tylko około 27 000 żołnierzy. W sprawie nowych mundurów Belgowie chętnie połączyliby siły zakupowe z z innymi państwami, bo czym większe zakupy, tym bardziej rośnie możliwość wynegocjowania lepszych cen.

Takie zakupy grupowe miały miejsce w Skandynawii. Cztery kraje półwyspu skandynawskiego (Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja) niedawno ogłosiły chęć wspólnego opracowania nowego kroju i wzoru kamuflażowego do operacji zagranicznych dla mundurów polowych w ramach Nordic Defense. Współpraca trwa tu od 2016 roku, a koszt wymiany szacuje się na 425 milionów euro.

Rozpoczęły się już testy w armii Finlandii, które zostaną zakończone w maju 2020 r. Żołnierze dwóch brygad (Jaeger Brigade i Kainuu Brigade) będą pełnić tu rolę jednostek doświadczalnych.

Są tu przewidywalne różne warianty, od Europy, po wersje dla pustyni i dżungli. Europa podzielona na dwie podgrupy, mundury do temperatury do – 19 ° i dopełnienie arktyczne, umożliwiające żołnierzowi wytrzymanie się w temperaturze do – 46 ° C.

Wzory kamuflażu dla wojsk stacjonujących w poszczególnych krajach Skandynawii będą już różne. Na przykład fińska armia zachowa swój standardowy kamuflaż M05.

Do wymiany mundurów szykuje się też Kanada. A razie trwają badania nad nowym kamuflażem w celu zastąpienia obecnego DcamC (kanadyjski wzór kamuflażu). To część projektu modernizacji wyposażenia całej armii.

W Kanadzie kamuflaż mundurów występuje w trzech wersjach – leśny, pustynny i zimowy. W Polsce obowiązuje wzór 93 „ Pantera”. W operacjach zagranicznych stosowany jest wzór ‘2010 „Pantera pustynna”.

Źródło: Ouest France