Bunt działaczy piłki nożnej. Mają dość tęczowej propagandy na meczach i terroryzowania piłkarzy

W angielskiej Premier League pojawiła się doroczna akcja „rainbow laces” (ang. „tęczowe sznurówki”), której celem jest promocja LGBTRTVAGD. Pochodząca z Waszyngtonu Jennifer Bryson, postanowiła zbuntować się przeciwko genderowemu terrorowi na Wyspach. Zainicjowała akcję Let All Play.

Od kilku lat piłkarskie rozgrywki ligowe w Anglii oraz międzynarodowe mecze z udziałem reprezentacji Irlandii i USA są nie tylko sportowym widowiskiem, lecz także – a może przede wszystkim – tęczowym manifestem i promocją ideologii LGBT. Akcja „rainbow laces” zmusza zawodników do noszenia tęczowych sznurówek, a niektóre drużyny wymagają ponadto od swoich kapitanów zakładania sześciobarwnych opasek. Ponadto reprezentacje umieszczają na swoich koszulkach symbole homopropagandy.

Jennifer Bryson, postanowiła przeciwstawić się tęczowemu terrorowi i zapoczątkowała inicjatywę Let All Play (ang. niech grają wszyscy). Kobieta namawia w ten sposób do rezygnacji z promowania ideologii LGBT.

„Symbol tęczy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, zmiennopłciowych (LGBT) nie jest elementem boiska, ani ubioru zawodników w piłce nożnej” – podkreślono na oficjalnej stronie Let All Play.

Brysson podkreśliła, że tęcza LGBT jest symbolem politycznym. „Zgodnie z Przepisami Gry Międzynarodowego Związku Piłki Nożnej (IFAB) Na ubiorze nie mogą znajdować się żadne treści o charakterze politycznym, religijnym, osobistym lub oświadczenia czy ilustracje (Artykuł 04.5). Przepisy FIFA dotyczące sprzętu dodają, że zakaz obejmuje jakiegokolwiek symbole polityczne lub podobne (Artykuł 8.3). FIFA powinna egzekwować swoje własne zasady” – skwitowała.

Jak dodała założycielka inicjatywy Let All Play, „nie wszyscy zgadzają się z treściami reprezentowanymi przez tęczę LGBT”. – Gracze, którzy odmówili noszenia symbolu tęczy LGBT w międzynarodowych i ligowych rozgrywkach, byli nękani i teraz ryzykują, że będą w gorszej sytuacji zawodowej – przypomniała.

„Niektórzy nie zgadzają się z poglądami reprezentowanymi przez symbol tęczy LGBT, z powodów religijnych lub sprzeciwiają się zagrożeniu jakie transgenderyzm stwarza dla piłki nożnej dla dziewcząt i kobiet. Te oraz inne osoby nie powinny być wykluczane z gry w piłkę nożną tylko dlatego, że mają opinie, które są sprzeczne z zwolennikami ruchu LGBT i vice versa” – dodała.

