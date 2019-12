Co za hipokryzja! Zobacz co Greta Thunberg i jej matka mają w domu

Greta Thunberg to młoda lewicowa eko-aktywistka, która zamiast kończyć liceum woli pływać po świecie i krzyczeć, że źli bogaci biali mężczyźni niszczą planetę. Jej oparciem mają być dla niej rodzice – aktor Svante Thunberg i śpiewaczka operowa Malena Ernman.

Greta Thunberg jest bardzo rygorystyczna wobec siebie i ludzi wokół w takich kwestiach jak np. podróżowanie – na zagraniczne szczyty klimatyczne Greta podróżuje tylko statkami.

Okazuje się jednak, że albo nie potrafi do swoich postulatów przekonać swoich najbliższych, albo jest po prostu oszustką, która znalazła sobie taki, a nie inny pomysł na życie.

W Internecie pojawiło się wspólne zdjęcie Grety i jej mamy, zrobione w ich domu. W tle zdjęcia widać fotel, który jak się okazuje, wykonany jest ze skóry zwierzęcej, co mocno kłóci się z poglądami prezentowanymi przez Thunberżankę publicznie.

Jej rodzice również kreują się na silnie lewicowych, ale krytykowanie bogatych kapitalistów nie przeszkadza im w wydawaniu prawie 10 tys. euro na fotel.

Aj, Greta… Gdyby te biedne krowy, z których skór zrobiono obicia mogły mówić, to zapewne zwróciłyby się do Ciebie i zapytały… HOW DARE YOU?!

