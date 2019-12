Czy minister ds. klimatu nadal jest dumny z promocji Grety Thunberg? Szwedka nastolatka leci już tekstami, których i Trocki by się nie powstydził

Greta jeszcze płynie, ale na szczyt COP 25 w Madrycie, niestety zdąży. Wokół jej działalności pojawia się coraz więcej znaków zapytania, a oznakami trzeźwienia są też coraz częstsze opinie krytyczne.

Okazuje się, że bardziej krytyczne spojrzenie na nieletnią „wagarowiczkę klimatyczną” wywołuje jej coraz większą radykalizację.

Thunberg wrzuciła do swojego słownika już chyba wszystkie lewackie stereotypy. W opublikowanym artykule w Project Syndicate, twierdzi, że paliwa kopalne „dosłownie” zabijają ludzkość, stanowią zagrożenie dla „naszego istnienia”, że program walki z kryzysem klimatycznym dotyczy już nie tylko środowiska, ale walki z „kolonializmem, rasizmem i patriarchalnymi systemami ucisku”. To już marksizm-leninizm-klimatyzm.

Artykuł podpisany przez Thunberg i dwóch innych skrajnie lewicowych działaczy klimatycznych atakuje „prokapitalistyczną politykę”, która pozwoliła „spekulantom nadal wykorzystywać zasoby naszej planety i niszczyć jej ekosystemy w poszukiwaniu łatwego zarobku, która zagraża naszemu istnieniu.”

GRETA SNAPS: Climate Crisis – “It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all.” https://t.co/75Th4qSpTJ

— Climate Corruption (@msroberts0619) December 2, 2019