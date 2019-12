Kaczyński po operacji, wybudzony z narkozy. Przy prezesie PiS czuwał minister zdrowia

Jarosław Kaczyński trafił w poniedziałek do szpitala, gdzie przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy w stawie kolanowym. Przy prezesie Prawa i Sprawiedliwości czuwali partyjni towarzysze, z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim na czele.

Kaczyński od dłuższego czasu narzekał na ból w kolanie. W ubiegłym roku przez miesiąc przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie leczył zwyrodnienie stawów. Operacja była jednak nieunikniona.

Do tej doszło w poniedziałek w otwockim szpitalu specjalizującym się w ortopedii. Pierwotnie operacja zaplanowana była na styczeń, ale w związku ze zbliżającą się kampanią prezydencką, w której Kaczyński chce aktywnie uczestniczyć, a także coraz większym bólem w kolanie, postanowiono ją przyspieszyć.

Przedstawiciele PiS-u w poniedziałek nabrali wody w usta. O operacji poinformowała „Wirtualna Polska”, a fotoreporterzy „Super Expressu” uchwycili, jak do szpitala wchodził sam minister zdrowia Szumowski.

Większość członków partii nadal nie chce komentować stanu zdrowia Kaczyńskiego. Fakt przeprowadzenia zabiegu potwierdziła jednak na antenie „RMF FM” Małgorzata Gosiewska. – Z tego, co wiemy, jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze – mówiła, nie chcąc wchodzić w szczegóły. Kaczyński miał już zostać wybudzony z narkozy.

Prezesa PiS czeka teraz rehabilitacja. Kilka tygodni temu w rozmowie z „Super Expressem” opowiadał, jak prawdopodobnie będzie ona przebiegać. – W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować. Ale jak z biegiem czasu zacznę chodzić o jednej kuli, to będzie mi łatwiej się już poruszać – mówił.

Źródło: wp.pl/se.pl/NCzas.com