Konfederacja zawiadamia prokuraturę i wnioskuje o odwołanie Czarzastego. „Hańba dla polskiego parlamentu” [VIDEO]

Konfederacja przygotowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Chodzi o wychwalanie komunizmu, co jest w Polsce „przestępstwem nie tylko kodeksowym, ale i konstytucyjnym” jak podkreślił poseł Grzegorz Braun. Oprócz tego przygotowano wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka.

– W moich rękach dwa pisma: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który z naszego punktu widzenia ni mniej ni więcej propaguje w Polsce ustrój totalitarny, skoro wyzwoleniem nazywa zaprowadzenie komunizmu na ziemiach, które zostały nam po dawnej Rzeczypospolitej – powiedział poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

– Propagowanie u nas ustrojów totalitarnych jest przestępstwem nie tylko kodeksowym, ale i konstytucyjnym – zaznaczył poseł. – Zawiadamiamy Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście o możliwości popełnienia przestępstwa – poinformował Braun.

– Drugie pismo: Wnosimy o odwołanie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Włodzimierza Czarzastego. Rzecz jasna nie w naszej mocy to przegłosować, ani nawet zebrać odpowiednią liczbę podpisów pod tym wnioskiem. Ale mam nadzieję, że ten wniosek okaże się niekontrowersyjny także dla naszych koleżanek i kolegów z innych formacji i klubów parlamentarnych – powiedział lider Konfederacji Grzegorz Braun.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że „mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną”. – Wysoki stażem i funkcją w Sejmie polityk nazywa wyzwoleniem wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości i polskiej tradycji. Ten spór toczy się nie od dziś. Nikt nie zaprzecza, że wkroczenie do Polski wojsk sowieckich położyło kres okupacji niemieckiej. Natomiast w normalnym języku – nie nacechowanym ideologią – taką sytuację, gdy jedne wojska zajmują miejsce innych nazywamy procesem zajęcia danego terytorium, a nie wyzwoleniem – powiedział poseł Krzysztof Bosak.

Przypomniał też, co według „Słownika Języka Polskiego” znaczy słowo „wyzwolenie”. – Wyzwolenie to kres niewoli, odzyskanie niepodległości. Wyzwolić oznacza przywrócić wolność, niezależność – odczytał Bosak.

– Ci, którzy walczyli pod hasłami wolności i niepodległości musieli przez kolejne wiele lat ukrywać się w lasach. Przypomnijmy, że tzw. wyzwolenie przyniosło w Polsce terror NKWD, zorganizowane niemieckie obozy koncentracyjne zostały zastąpione znacznie prymitywniejszymi obozami koncentracyjnymi. Byłem na miejscu jednego z takich obozów koncentracyjnych sowieckich NKWD. To były tzw. obozy namiotowe, po których często nie został nawet ślad. Przez wiele miesięcy osoby wyłapywane przez NKWD, które komuniści uznawali za swoich wrogów, były przetrzymywane. Gdy przyszła zima, łaskawie pozwalano wykopać sobie lepianki – mówił lider Konfederacji.

– Następnie zabierano ich w nieokreślonym kierunku i celu. Tak wyglądało wyzwolenie polskich patriotów, często lokalnych elit, w regionach, które nie chciały podporządkować się komunizmowi – podkreślił wiceszef Ruchu Narodowego.

Z kolei poseł Michał Urbaniak powiedział, że „to odpowiedzialność nie tylko samej Lewicy za to, kogo wystawiła na wicemarszałka Sejmu”.

– To już uważamy za żenujące – człowiek, który sam o sobie nieraz powtarzał, że jest człowiekiem wywodzącym się bezpośrednio z komunizmu. Jest też drugi odpowiedzialny – PiS, jako partia rządząca. Partia, która wybrała swoimi głosami tego marszałka Sejmu. Właśnie dlatego powstał wniosek o odwołanie Czarzastego z funkcji wicemarszałka i apelujemy do PiS o refleksję, rewizję swojego poglądu na ten temat i ponowną dyskusję nad marszałkiem Sejmu – powiedział poseł Urbaniak.

Potem głos zabrał Sławomir Mentzen. – Wszyscy trzej liderzy lewicy ukazują jawną sympatię do komunizmu. Włodzimierz Czarzasty pochwala żołnierzy Armii Czerwonej, która rzekomo wyzwoliła Polskę. Robert Biedroń robił sobie zdjęcia, gdzie na jego lodówce były naklejone magnesy z lewackim komunistycznym terrorystą Che Guevarą, czy też odpowiedzialnym za śmierć milionów osób przewodniczącym Mao. Adrian Zandberg robił sobie zdjęcia w koszulce z Karolem Marksem – przypomniał Mentzen.

– Do Sejmu ewidentnie weszły siły jawnie lewicujące. Wielkim nieszczęściem jest to, że głosami posłów PiS jeden z tej trójki – Włodzimierz Czarzasty – został wicemarszałkiem Sejmu. Jest to sytuacja dla polskiego parlamentu hańbiąca – zaznaczył.