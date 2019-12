Najsłynniejsza w Polsce poszukiwana listem gończym kobieta została namierzona. Na razie nie trafi za kratki

Prokuratura w Nowym Sączu postanowiła wycofać list gończy za pochodzącą z Limanowej (Małopolska) Dominiką Fiut poszukiwaną za fałszerstwo. Służby namierzyły poszukiwaną, która przebywa za granicą.

Jak ustalił portal o2.pl, śledczym udało się namierzyć Dominikę Fiut. Wystawiono za nią list gończy w maju. Kobieta jest podejrzana o liczne oszustwa oraz fałszerstwa.

Jak się okazało, 34-letnia kobieta wyjechała do Anglii. Pozostanie póki co na wolności.

– Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został uchylony z uwagi na ustalenie miejsca pobytu podejrzanej i wykonania z nią czynności procesowych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Tym samym odwołano również poszukiwania listem gończym – powiedział portalowi „O2” prokurator rejonowy Jarosław Łukacz z prokuratury w Nowym Sączu.

Teraz trwa postępowanie przygotowawcze. Powinno ono zakończyć się jeszcze w tym roku.

– Obecnie w toku pozostaje postępowanie przygotowawcze, a po jego zakończeniu zostanie podjęta decyzja w przedmiocie skierowania aktu oskarżenia do sądu, co ma nastąpić do końca bieżącego roku – zaznaczył prok. Łukacz.

Dominika Fiut od maja poszukiwana była listem gończym. Mimo charakterystycznego nazwiska oraz udostępnienia przez służby zdjęcia, przez pół roku była poza zasięgiem policji. Podejrzana jest o wiele oszustw i fałszerstw. Miała m.in. podrabiać i przerabiać dokumenty.

Źródło: o2.pl