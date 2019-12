Niemiecka Lufthansa wykonała prawie tysiąc nielegalnych lotów do USA. „Robili to z pełną świadomością”

Amerykański Urząd Lotniczy nałożył na Lufthansę karę w wysokości 6,5 mln USD (około 25 mln PLN). Niemiecki przewoźnik wykonał nielegalnie prawie tysiąc lotów do lotnisk znajdujących się na terenie USA. Jak podkreślono, Lufthansa „doskonale wiedziała, że nie ma wymaganych pozwoleń”.

Lufthansa musi zapłacić 6,5 mln USD. To kara za złamanie prawa. Niemieckie linie lotnicze przez ostatnie kilka miesięcy łamały przepisy, wykonując loty do USA bez wymaganych pozwoleń.

Amerykański Urząd Lotniczy doszukał się nieścisłości w dokumentach. Każda linia lotnicza posiada wykaz lotnisk, do których może wykonywać loty. W spisie linii Lufthansa nie było dwóch lotnisk. Mimo tego samoloty linii lotniczych wykonywały do nich loty.

Pierwsza nieprzepisowa trasa to Frankfurt-Filadelfia. Od października 2018 roku do kwietnia roku bieżącego wykonano nielegalnie 292 loty. Z kolei na linii Frankfurt-San Diego od marca 2018 roku do maja 2019 roku wykonano aż 600 lotów niezgodnie z przepisami. Łącznie daje to 892 nielegalne kursy.

Amerykański Urząd Lotniczy w decyzji o nałożeniu kary na Lufthansę zaznaczył, że firma „doskonale wiedziała, że nie ma wymaganych pozwoleń”, a mimo tego „z pełną świadomością” wykonywała loty. Linie lotnicze nie ustosunkowały się jeszcze do kary, na co mają 30 dni. Lufthansa wydała tylko oświadczenie z informacją, że współpracuje z Amerykańskim Urzędem Lotniczym.

