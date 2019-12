Polska wprowadzi ustawę zakazującą propagowania ideologii gender? „Debata jest bliżej niż się nam wydaje”. Prawie jedna czwarta kraju wolna od tęczowych [MAPA]

Coraz więcej samorządów w Polsce bierze sprawy w swoje ręce i wprowadza uchwały chroniące mieszkańców przed ekspansją ideologii gender. To wybitnie nie podoba się lewackim aktywistom i członkom założonej przez Roberta Biedronia Kampanii Przeciw Homofobii. Propagatorzy LGBTQWERTY tworzą „Atlas nienawiści”.

Pierwsza w Polsce uchwała anty LGBT została przyjęta na Lubelszczyźnie. Kolejne zapory dla ekspansji tej ideologii pojawiły się w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Ponadto Instytut Ordo Iuris stworzył Samorządową Kartę Praw Rodziny.

Lewicowi aktywiści biją na alarm, że „społeczność LGBT” jest „wykluczana” i tworzą „Atlas nienawiści” – czyli interaktywną mapę z zaznaczonymi samorządami, które przyjęły uchwałę anty LGBT, odrzuciły ją lub te w których trwają „działania lobbingowe” na rzecz jej przyjęcia.

Pytany o to, co rozumie poprzez „działania lobbingowe”, autor mapy wymienił szereg inicjatyw. – Jako spotkanie i konferencje informacyjne organizowane przez Ordo Iuris, udział samorządowców w nich, dyskusje na sesjach, petycje, zarchiwizowane w BIP wnioski pojedynczych obywateli itp. Zwracamy ogromną uwagę na takie drobne wydarzenia, bo – jak pokazuje doświadczenie z naszej „czerwonej” części kraju – one zasiewają ziarno w głowach samorządowców. Czasem wystarczy drobny impuls typu inicjatywa pojedynczego radnego, wniosek obywatela, a czasem nawet wydrukowany w gazecie tekst uchwały (jak w Tuszowie Narodowym). I pyk – uchwała leci bez dyskusji przez radę. I to w wersji wskazującej wprost na nas, bez utrzymywania pozorów ochrony rodziny – żalił się.

Twórcą mapy jest współorganizator rzeszowskiego homomarszu, Kuba Gawron. W zbieranie dowodów „wykluczenia” osób wspierających genderową propagandę zaangażowani są także Paulina Pająk, „psycholożka i wykładowczyni akademicka”, Paweł Preneta – lewacki aktywista z Rzeszowa – oraz Kamil Maczuga z partii Razem i Mirka Makuchowska z KPH.

– Polskie województwa, które przyjęły uchwały przeciwko „ideologii LGBT” – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie, obejmują 23% ludności kraju. Przyjęły uchwały w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Czyli sejmowa debata nad taką ustawą jest bliżej niż się nam wydaje – grzmi Gawron.

Jak podkreślają samorządowcy, uchwały te mają na celu powstrzymanie rewolucji kulturowej, która godzi w wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorstw. Złożenie projektu ustawy anty LGBT w Sejmie zapowiedziała już Konfederacja. Na razie jednak nie widać woli politycznej do przyjęcia takiego prawa ze strony rządzących.

Pomysł tego ugrupowania skrytykował zastępca rzecznika PiS-u, partii, która oddała sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w ręce aborcjonistki, Magdaleny Biejat z Razem. – Można domyślać się, że będzie to w większości jakieś ideologiczne bicie piany, nakierowane na to, by sprowokować lewą stronę sceny politycznej – powiedział Radosław Fogiel.

Źródło: noizz.pl