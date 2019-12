Sylwia Spurek chce większej ochrony dla ekoterrorystów! „Obrońcy i obrończynie środowiska są nękani, aresztowani” [VIDEO]

Znana obrończyni krów mlecznych przed gwałtami Sylwia Spurek, tym razem postanowiła stanąć w obronie innego gatunku – ekoterrorystów. Na forum Parlamentu Europejskiego, europoseł z Wiosny Biedronia, stwierdziła, że „obrońcy i obrończynie środowiska są nękani, aresztowani i oskarżani za to, co robią”.

„Obrońcy i obrończynie środowiska naturalnego w UE nie są dostatecznie chronieni. Czas najwyższy, aby UE zdecydowanie zaczęła bronić tych, którzy poświęcają swoje życie na walkę o ochronę środowiska i praw zwierząt!” – czytamy na Twitterze Spurek.

– Od kilku lat rośnie liczba protestów w obronie środowiska naturalnego w UE. Działania aktywistów i aktywistek ekologicznych, takich jak ci w Puszczy Białowieskiej, czy z Obozu dla Klimatu w Polsce, służą ludzkości, a ich żądania są w pełni przekonujące. Kiedy polska część Puszczy Białowieskiej, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO była przedmiotem masowych wycinek, obrońcy i obrończynie środowiska byli tam, by powstrzymać wylesianie i alarmować opinię publiczną – grzmiała europoseł.

Wbrew panującej w ekooszołomskim środowisku opinii, wycinka chorych drzew w Puszczy Białowieskiej powstrzymałaby rozpostrzenianie się kornika drukarza. Tymczasem, z powodu jej zablokowania przez ekoterrorystów, populacja szkodnika nie tylko rozprzestrzeniła się na terenie samej Puszczy, lecz także przeniosła na inne podlaskie lasy.

Sprawą polskiej Puszczy Białowieskiej zajęła się Komisja Europejska nakazując wstrzymanie wycinki chorych drzew. Jak podkreślał zmarły niedawno prof. Jan Szyszko, to właśnie dzięki ludzkiej działalności i eksploatacji Puszczy, przetrwała do dziś w tak dobrym stanie. Unijna interwencja doprowadziła natomiast do katastrofy.

– W reakcji rozpoczął się pozamerytoryczny atak medialny oskarżający Polskę o celowe niszczenie unikatowych zasobów przyrodniczych. Słowu „wycinka puszczy” nadano symboliczny wymiar. Posługując się tym hasłem, blokowano prowadzenie przez leśników prac ochronnych, upokarzano miejscową ludność i słano skargi na cały świat – mówił w 2018 r. prof. Szyszko.

Tymczasem Spurek domaga się ochrony ekoterrorystów przez organy unijne. – Wspólnota europejska nie może w milczeniu przyglądać się jak obrońcy i obrończynie środowiska są nękani, aresztowani i oskarżani za to, co robią. Wzywam do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony i przestrzegania praw obrońców i obrończyń środowiska w UE. UE potrzebuje w tej kwestii jasnego stanowiska – ci, którzy chronią środowisko, są bohaterami i bohaterkami, a nie przestępcami – lamentowała Spurek.

Warto przypomnieć, że w ostatnich tygodniach James Taylor, pracownik ds. polityki ochrony środowiska i klimatu amerykańskiego think tanku Heartland Institute poinformował, że naukowcy, którzy zebrali się w Niemczech na konferencji klimatycznej Europejskiego Instytutu Klimatu i Energii (EIKE), musieli ukrywać się przed ekoterrorystami. Badacze mieli zaprezentować dowody przeczące rzekomo nadciągającemu kryzysowi klimatycznemu. Co więcej, rząd Angeli Merkel, w obliczu gróźb użycia przemocy przez ekoterrorystów, wyraźnie odmówił ochrony naukowcom.

„Dążąca do zakończenia badań naukowych i dyskusji, które mogłyby zagrozić rzekomemu uzasadnieniu anty-wolnościowego programu politycznego, grupa działaczy na rzecz klimatu Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen München, która podobno jest powiązana z terrorystyczną Antifą, zagroziła spotkaniu EIKE, wzywając bandytów w Niemczech do zmobilizowania się przeciwko konferencji” – przekazał Taylor.