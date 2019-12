Totalna kompromitacja Jachiry! „Nie dajmy sobie wmówić, że kornik drukarz niszczy polską przyrodę, on jest częścią przyrody” [VIDEO]

Klaudia Jachira, poseł wybrana z list Koalicji Obywatelskiej, aktorka i patostreamerka, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem skompromitowała się na antenie Radia Plus. Próbowała przekonać prowadzącego, że gradacja kornika drukarza nie stanowi zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej i podlaskich lasów.

Klaudia Jachira zasiada w Komisji Ochrony Środowiska. Z tego powodu prowadzący program „Sedno Sprawy” pytał ją o stanu Puszczy Białowieskiej i polskich lasów.

Na początku jednak Jachira tłumaczyła się z happeningów w Sejmie. – Happeningów będzie więcej, jeżeli nie dopuszczą mnie do głosu – oświadczyła. Jak dodała, wzięła udział w kartoniadzie, ponieważ „uważała, że musi to zrobić”.

Później rozmowa zeszła na temat Puszczy Białowieskiej i gradacji kornika drukarza. Z ust parlamentarzystki padły co najmniej zadziwiające stwierdzenia.

– Ja w tej materii opieram się na opiniach ekologów, którzy dobrze się znają na ekosystemie i uważam, że nasze podejście do lasów, do leśnictwa jest bardzo archaiczne i jest takie bardzo pod człowieka. Czyli las jest zasobem gospodarczym, ma nam służyć tylko do tego, żeby był materiał – mówiła.

– Kornik był zawsze. To też jest problem monokultury leśnej. Zrobiliśmy coś bardzo niedobrego, monokultury w lesie są bardzo złe. Musimy odchodzić od tego, żeby był jeden gatunek – przekonywała.

Następnie Jachira powołała się na eksperta ekoterrorystów, związanego z „Gazetą Wyborczą” Adama Wajraka. – Według opinii pana Wajraka kornik jest naturalnym zjawiskiem (…) Puszcza padnie tylko wtedy, jeśli z chciwości ludzkiej będą traktować drzewa jako element zarabiania pieniędzy – powiedziała.

– Nie dajmy sobie wmówić, że kornik drukarz niszczy polską przyrodę, bo on jest też częścią tej przyrody – brnęła uparcie Jachira.

– Nawet jeżeli takie drzewo pada, trzeba zostawić to drzewo i trzeba dać odbudować się tej przestrzeni leśnej. Przyroda wie, co robi, jeżeli tylko jej nie będziemy przeszkadzać – wygłaszała kolejne mądrości.

Parlamentarzystka lamentowała, że coraz więcej drzew znika z przyrodniczej mapy Polski. Jednak nie umiała odpowiedzieć na pytane, jaką powierzchnię zajmują tereny zalesione. – Mamy powierzchniowo dużo lasów bardzo kiepskiej jakości. Nie wiem, nie siedzę w statystykach – mówiła.

– Jestem przygotowana do pracy w komisji, ponieważ chcę, żeby ograniczyć do minimum wycinkę lasów w całej Polsce (…) Uważam, że nie jest ważna ilość bezwzględna lasów. Jest ważna jakość tych lasów – twierdziła.

– Czuje się przygotowana, ponieważ mam wartości i ochrona środowiska jest dla mnie bardzo ważna. (…) Dane statystyczne można uzupełnić w ciągu 30 sekund patrząc w komórkę – skwitowała.

Źródło: YouTube