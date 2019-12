Tragiczny wypadek autokaru na północy Maroka. Zginęło 17 osób [VIDEO]

Siedemnaście osób poniosło śmierć, a 36 zostało rannych w niedzielę w wypadku autokaru niedaleko miasta Taza na północy Maroka – poinformował 2 grudnia br. przedstawiciel ministerstwa zdrowia.

Nie wiadomo, co było przyczyną przewrócenia się autokaru. Ranni zostali przewiezieni do szpitali, a policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia okoliczności wypadku.

Prawie 3500 osób ginie co roku na marokańskich drogach. W Maroku wprowadzono „krajową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego” w celu zmniejszenia o połowę liczby wypadków do 2026 r. – podaje agencja AFP. W wypadku autokaru w 2012 r. zginęły 42 osoby.

Tragiczny wypadek w Tazie miał miejsce tego samego dnia, co wypadek drogowy w północno-zachodniej Tunezji. Co najmniej 26 osób zginęło w wypadku autokaru z turystami, który runął do wąwozu w rejonie Ain Sanusi.

🚨ياربي السلامة حادثة سير خطيرة في هاته اللحظات انقلاب حافلة لنقل الركاب بعد استطامها بسيارة خفيفة بين واد امليل وتازة على الطريق السيار 由 ‎Taza 46 تازة‎ 发布于 2019年12月1日周日

انا لله وانا اليه راجعون أنباء عن سقوط عدة ضحايا وجرحى في الحادثة التي جرت قبل قليل بالقرب من باب مرزوقة على مستوى الطريق السيار واد امليل تازة 由 ‎Taza 46 تازة‎ 发布于 2019年12月1日周日

Źródło: PAP