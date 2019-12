Wyborcy KO wciąż wierzą w swojego rycerza na unijnym koniu. Większość uważa, że Tusk wróci do polskiej polityki [SONDAŻ]

Wygląda na to, że Donald Tusk wciąż jest silną ikoną w Platformie Obywatelskiej oraz wśród jej sojuszników. Z badań wyborców Koalicji Obywatelskiej przeprowadzonych przez sondażownię Social Changes wynika, że ponad połowa z nich wierzy w to, że były premier jeszcze wróci do polskiej polityki. Co ciekawe, wielu zwolenników tej teorii jest także wśród wyborców PiS.

32 proc. badanych osób wierzy, że „Donald Tusk jeszcze wróci do polskiej polityki”. 30 proc. zaś uważa, że „Donald Tusk wycofa się z polityki na emeryturę”. 38 proc. ankietowanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Niezwykle ciekawie wygląda podział odpowiedzi, gdy spojrzy się na nie przez pryzmat popierania dwóch największych ugrupowań. Wśród wyborców KO ponad połowa – bo aż 56 proc. – badanych wierzy, że Tusk wróci do polityki w Polsce. Tylko 17 proc. uważa, że się z niej wycofa.

Z kolei wśród wyborców PiS 44 proc. uważa, że Tusk już nie wróci do politykowania w Polsce. Natomiast 27 proc. jest przeciwnego zdania, choć jest to i tak całkiem spora grupa.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 22-26 listopada na grupie 1037 badanych.

