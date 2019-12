W III kwartale pomorskie oddziały ZUS skontrolowały około 9 tys. zwolnień lekarskich. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 700 przypadkach. Zakwestionowano zasiłki na ponad 0,65 mln zł – poinformował we wtorek PAP regionalny rzecznik prasowy ZUS. Czyli socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w normalnych ustrojach…

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. pomorskiego Krzysztof Cieszyński poinformował, że Zakład prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich. Kontrola prawidłowości ich wykorzystania sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie czy bierze udział w maratonie.

Drugą formą jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Podczas niej lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

W III kwartale tego roku pomorskie oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku skontrolowały pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich około 2,1 tys. zwolnień.

W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 176 osób, a kwota cofniętych zasiłków wyniosła 402,5 tys. zł. Dla porównania w wyniku kontroli przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku cofnięto prawie 247,3 tys. zł zasiłków.

Od początku lipca do końca września w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali około 6,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich, w których wyniku 588 osób uznanych zostało za zdolne do pracy. Zostały też skrócone łącznie o 3390 dni zwolnienia lekarskie. W wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 251,7 tys. zł. (PAP)