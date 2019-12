Tragedia w Szczyrku. Dramatyczne relacje świadków: „Huk można było usłyszeć wiele kilometrów dalej”

Świadkowie mówią, że huk był tak duży, że można go było usłyszeć wiele kilometrów od miejsca zdarzenia. „Mieszkam może kilometr stąd. Usłyszałam taki huk, że nie wiedziałam co się dzieje” – powiedziała mieszkanka Szczyrku.

„Weryfikujemy wciąż informacje o liczbie osób. W tej chwili szukamy ośmiu. Na miejscu są dwa psy ratownicze, ale nie mogą wejść (na teren rumowiska – PAP), gdyż trwa pożar. Dogaszamy go, ale miejscami jeszcze się tli” – powiedział szef śląskich strażaków nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Dodał, że najprawdopodobniej przyczyną dramatu był wybuch gazu. „To tylko hipoteza, ale sądząc po skutkach, z którymi mamy do czynienia, to bardzo prawdopodobnie” – zastrzegł.

Dwie i pół godziny po wybuchu w całej okolicy czuć swąd pożaru. Na miejscu jest prawie stu strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników.

Nieprzejezdna jest droga przebiegająca przez Szczyrk.

Źródło: PAP