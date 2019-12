Konfederacja przeciw cenzurze niezależnych mediów! Posłowie wsparli telewizję wRealu24 i Marcina Rolę

W Sejmie odbyła się konferencja Konfederacji z udziałem m.in. posłów Jakuba Kuleszy i Dobromira Sośnierza. Obecni byli także Tomasz Chudziński z Ordo Iuris oraz Marcin Rola, szef telewizji internetowej „wRealu24”. Tematem konferencji były praktyki cenzorskie bezprawnie i bez żadnych konsekwencji stosowane przez światowych gigantów internetowych wobec polskich użytkowników.

– Google to prywatna firma, która teoretycznie może robić to, co chce w ramach swojego regulaminu. Ale tak jak podstawą sprawnego państwa są jasne dla wszystkich zasady i reguły gry, tak samo podstawą wolnego rynku są jasne reguły podmiotów rynkowych. Chcemy zaprotestować przeciwko cenzurze skierowanej szczególnie do prawicowych, niezależnych mediów ze strony Google oraz deklaracji, czy YouTube jest wydawcą i ponosi odpowiedzialność za własne treści, czy nie jest wydawcą i odpowiedzialność za nie ponoszą właściciele kanałów – powiedział poseł Konfederacji Jakub Kulesza.

– Wówczas jeśli treści są zgodne z prawem, taki portal, który tylko pośredniczy nie powinien ingerować w jego treść, a tym bardziej cenzurować ze względów politycznych – dodał Kulesza.

Marcin Rola podkreślił, że sprawa dotyczy „cenzury prewencyjnej zakazanej w konstytucji”.

– Łamane jest notorycznie polskie prawo i poprzez dziwne zgłoszenia, dziwną, wyimaginowaną de facto mowę nienawiści – tego nie ma przecież w polskim prawodawstwie – ucina się zasięgi i niszczy ogromne kanały – powiedział Rola.

– Takich kanałów jest cała masa – podkreślił szef wRealu24.pl.

Tomasz Chudziński z Ordo Iuris zaznaczył, że „cenzura tego typu” miała miejsce po raz pierwszy w sierpniu. – Nie tylko koncern Google ma problemy z tym, by wolności słowa na swoim portalu przestrzegać. Problemy są także na Facebooku – przypomniał Chudziński. Zapowiedział także, że – jako pełnomocnik wRealu24.pl – wystosuje do Google „wezwanie przedsądowe o zaniechanie naruszenia dóbr osobistych”. Podjęte zostaną też „odpowiednie działania” w związku z wyłączoną monetyzacją i stratami firmy.

Poseł Dobromir Sośnierz podkreślił, że „mamy do czynienia nie tylko z incydentami cenzury na YouTube, Facebooku czy Twitterze”, ale z „falą cenzury w innych sytuacjach”.

– Cenzura w Polsce idzie w jednym kierunku. Jak zawsze to lewica jest źródłem zagrożenia dla wolności słowa, ponieważ fałszywe idee nie potrafią zwyciężyć inaczej, niż tylko zamykając usta przeciwnikom – powiedział poseł Konfederacji Sośnierz.

Zapowiedziano też powołanie parlamentarnego zespołu ds. wolności słowa.