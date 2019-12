Artur Dziambor ostro masakruje PiS w Polsat News. „Chętnie obejrzałbym raport o CBA, dostęp do niego powinien mieć każdy poseł, a nie tylko szeregowy Kaczyński” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Artur Dziambor był jednym z gości „Polityki na ostro” w Polsatnews. Podkreślił, że PiS w końcu przyznało się, że rosnące ceny i koszty to ich robota. Odniósł się także do zamieszania wokół Mariana Banasia.

– Jesteśmy w okresie, gdy PiS zyskało władzę i pierwszy raz gdy jakaś partia po zyskaniu władzy nie dostaje bonusu w sondażach, tylko natychmiast zalicza spadki. Ponieważ każda ustawa, którą proponują, to jest ustawa antyobywatelska – zauważył poseł Konfederacji Artur Dziambor.

– Pierwsze trzy ustawy, które PiS zaproponowało w Sejmie, to były podwyżki podatków – dodał Dziambor.

Odniósł się także do słów prezydenta Andrzeja Dudy na temat inflacji.

– Pierwszy raz z ust kogokolwiek z PiS usłyszeliśmy, że „proszę państwa, jeśli najniższa krajowa rośnie i wypłaty rosną ustawowo, to i ceny muszą urosnąć”. Bo dotychczas PiS uznawało i wszystkim rozpowiadało, że podnoszą zarobki to oni, a podnoszą ceni to ci źli, wstrętni kapitaliści, którzy mają sklepy i są wrogami ludu. A za ludem jest PiS – podkreślił poseł Konfederacji.

Artur Dziambor skomentował także aferę wokół prezesa NIK Mariana Banasia. Jak ocenił, największym „problemem” rządu jest to, że „on po prostu wie, gdzie szukać” przekrętów.

– To jest człowiek ze środka, który został bardzo źle potraktowany przez swoich kolegów. Został wstawiony na stanowisko nieusuwalne, natomiast jest teraz symbolem czegoś złego – wyjaśnił Artur Dziambor.

– Chętnie na przykład zobaczyłbym raport o CBA. Chciałbym naprawdę, by dostęp do tego miał każdy poseł, nie tylko szeregowy poseł Jarosław Kaczyński, ale każdy inny – zauważył.