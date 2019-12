Odpowiedź na Gretę Thunberg. 16-letnia Izabella Nilsson Jarvandi zdobywa coraz większą popularność

Nilsson Jarvandi również pochodzi ze Szwecji, urodziła się w Goeteborgu. Tym, co zainspirowało ją do aktywności politycznej, było to, że Szwecja poparła Światowy Pakt w sprawie Migracji stworzony przez ONZ. 16-latka, która dorastała na ulicach szerzącego się w Goeteborgu terroru powiedziała: dość.

– Moi drodzy rodacy, nie jest kłamstwem to, że mamy w Szwecji problem z gangami gwałcicieli i większość grupowych gwałtów jest popełniana przez ludzi, którzy mogliby być deportowani ze Szwecji – mówiła podczas jednego z protestów ulicznych w Szwecji.

Jej słowa stały się już symbolem młodzieńczego oporu i zaczęły zdobywać w kraju Trzech Koron ogromną popularność. Wielu zastanawia się, czy w najbliższym czasie może przebić Gretę Thunberg, za którą stoją jednak potężne siły lewicowe.

Siły te już zaczęły dyskredytować Jarvandi. Ta zwraca uwagę nie tylko na problemy kobiet w Szwecji, które masowo padają ofiarami gwałcicieli, ale wyraziła również zdecydowany sprzeciw wobec środowisk LGBT, globalizacji, a także opowiedziała się za ochroną tradycyjnych wartości rodzinnych.

– Wy, którzy macie czelność prześladować mnie za poglądy tylko dowodzicie, że mam rację – odpowiedziała swoim krytykom na Twitterze. – To przez takich jak wy i czyny takie jak wasze walczę i nie schylę głowy w poddaniu. Urodziliśmy się wolni i chcę, żeby przyszłe pokolenia też takie były.

Jak na razie Nilsson Jarvandi przebija się w świadomości rodaków. Jest stałą bywalczynią protestów szwedzkich „żółtych kamizelek”, uczestniczy w debatach radiowych, aktywnie dyskutuje w mediach społecznościowych. Czas pokaże, czy stanie się równie sławna, co jej rówieśniczka – aktywistka Thunberg, która porzuciła szkołę i właśnie dopłynęła statkiem do Hiszpanii.

It’s important to remember that we don’t have a home in Sweden. Sweden has a home in us.

When you see the nation crumble and heat builds up… It’s her screaming for attention because you can’t see that in reality she lives within us. Not outside.

She’s the fire heating blood. pic.twitter.com/KXDsgEyRA1

— Izabella Nilsson Jarvandi (@izabellanilsso1) November 6, 2019