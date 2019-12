Prawybory Konfederacji. Michał Wawer ujawnia liczbę zgłoszonych wyborców w Warszawie. To więcej, niż w czterech poprzednich województwach razem wziętych [VIDEO]

Michał Wawer w NCzasTV mówił m.in. o zbliżającym się kolejnym weekendzie prawyborczym Konfederacji. Będąc członkiem Centralnej Komisji Prawyborczej zdradził w rozmowie z Dominikiem Cwikłą, że obecnie spodziewają się około półtora tysiąca osób uprawnionych do głosowania w stolicy Polski.

Jak powiedział Michał Wawer, który jest także członkiem Centralnej Komisji Prawyborczej Konfederacji, „Warszawa na pewno będzie największym wydarzeniem spośród tych wojewódzkich zjazdów”.

– Jest bardzo duże zainteresowanie. Nawet w tej chwili trwają gorączkowe przygotowania do tego, by to wszystko przebiegło sprawnie – powiedział w NCzasTV Michał Wawer.

– Na wtorek wieczór było już ponad 800 osób zarejestrowanych, natomiast od wtorku jest duża fala zgłoszeń. Tak więc spodziewam się, że będzie 1,5 tys. osób uprawnionych do głosowania. Ile z nich przyjdzie? Jeśli frekwencja będzie na poziomie, jak na dotychczasowych zjazdach, to powyżej tysiąca osób można się spodziewać – dodał Wawer. W czterech dotychczasowych zjazdach łącznie uprawnionych do głosowania były 1064 osoby, zaś zagłosowały 843 osoby.

Głosowanie w warszawskich prawyborach rozpocznie się o godzinie 11. Głosować można będzie „co najmniej do godziny 14”.

– Natomiast jeżeli frekwencja będzie taka, jakiej się spodziewamy, to prawdopodobnie to wydłużymy. I zwyczajowo na zjazdach prawyborczych jest zawsze tak, że póki są osoby chętne, by głosować i widać, że ktoś do urny podchodzi, to głosowanie nie jest zamykane – zapowiedział.

– Aby bezpiecznie oddać głos, zachęcam, by pojawić się na miejscu przed godziną 14 – zaznaczył Michał Wawer.

Co ciekawe, należący do Ruchu Narodowego Michał Wawer uważa, że nie należy patrzeć tak, że „Krzysztof Bosak masakruje pozostałych kandydatów”, lecz „partia KORWiN wygrywa nad Ruchem Narodowym”. Poniżej cały program.