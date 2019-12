Tomasz Lis w ciężkim stanie trafił do szpitala! Przebywa na oddziale intensywnej terapii

Tomasz Lis, redaktor naczelny „Newsweeka”, trafił na oddział intensywnej terapii. Szpital nie informuje o stanie jego zdrowia ale nieoficjalnie wiadomo, że ma przejść operację.

Dziennikarz przebywa na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Olsztynie gdzie czeka go operacja – poinformował „Twój Kurier Olsztyński” powołując się na anonimowego informatora z tej placówki.

Tomasz Lis pojechał do Olsztyna we wtorek, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Wieczorem naczelny „Newsweeka” poczuł dolegliwości i zgłosił się do szpitala.

Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olszynie odmówił potwierdzenia tej wiadomości zasłaniając się ochroną danych osobowych i tajemnicą lekarską.

Źródło: „Twój Kurier Olsztyński”