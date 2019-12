W piątek nowojorska policja aresztowała 13-latka w związku z zabójstwem studentki pierwszego roku z Wirginii. Majors interesowała się dziennikarstwem i grała w zespole rockowym. W feralny, środowy wieczór dziewczyna przechadzała się alejami Morningside Park na Manhattanie. Nic nie zapowiadało, że konsekwencją spaceru będzie śmierć. Zabójstwo studentki wstrząsnęło USA.

Szczegóły zbrodni ujawnił w piątek detektyw Vincent Signoretti. Jak się okazało, zatrzymany 13-latek zeznał, że wraz z dwoma innymi kolegami udał się do Morningside Park, by okradać ludzi.

– Początkowo szli za jakimś mężczyzną z zamiarem okradzenia go, jednak postanowili tego nie robić – relacjonował Signoretti. Następnie nastolatkowie zauważyli Tessę Majors. Aresztowany 13-latek zeznał, że jego dwaj koledzy złapali ją i zaczęli wyjmować rzeczy z jej kieszeni. Ostatecznie jeden ze sprawców około godz. 19.00 parokrotnie dźgnął 18-latkę nożem. Jak przekazał Signoretti, 13-latek przyznał, że pamięta, jak pióra z kurtki ofiary zaczęły latać w powietrzu.

Studentka zdołała się jeszcze przeczołgać po schodach i wydostać z parku na ulicę. Niestety, właśnie tam ochroniarz kampusu znalazł jej martwe ciało.

Szokujące zeznania 13-latka w konsekwencji doprowadziły policję na trop dwóch pozostałych sprawców. Jeden z podejrzanych ma 14 lat. Chłopak został w piątek przesłuchany. Najprawdopodobniej trzeci z napastników, obecnie poszukiwany, jest tym, który zadał dziewczynie śmiertelne ciosy.

Tessa Majors przeprowadziła się do Nowego Jorku na krótko przed śmiercią. Dziewczyna rozpoczęła bowiem studia. Wcześniej wychowywała się w Charlottesville w Wirginii. Jesienią, wraz ze swoim zespołem Patient O, wydała pierwszą płytę. W październiku zagrali pierwszy koncert. Jej ojcem jest Inman Majors, pisarz i nauczyciel na James Madison University w Wirginii.

there was more than one

and it was racially motivated https://t.co/UFbpPEwLed

— Mia (@MiaCarlaNY) December 14, 2019