Silne trzęsienie ziemi na wyspie Mindanao na Filipinach [VIDEO]

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 nawiedziło w niedzielę wyspę Mindanao na południu Filipin. Epicentrum znajdowało się w odległości 56 km na południowy zachód od miasta Davao na głębokości 53 km – podała amerykańska służba geologiczna USGS.

Według USGS, bilans to 14 osób rannych i zniszczone budynki. Trzęsienie ziemi nie wywołało natomiast tsunami.

Do poprzedniego trzęsienia ziemi na Mindanao doszło pod koniec października. Zginęło wtedy 21 osób, a ponad 400 zostało rannych.

Filipiny są jednym z najbardziej narażonych na katastrofy regionów na świecie. Każdego roku kraj ten jest atakowany przez około 20 silnych burz tropikalnych. Znajduje się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych na Pacyfiku.

WATCH: A powerful quake was felt at Marco Polo Hotel in Davao City on Sunday. | Video courtesy of Vberni Regalado pic.twitter.com/U7zJt8wfu1 — The Philippine Star (@PhilippineStar) December 15, 2019

WATCH: Mallgoers and employees conduct evacuation procedures in SM CDO Downtown Premier as a powerful earthquake struck Cagayan de Oro City on Sunday afternoon, December 15.#MovePH @MovePH#QuakePH pic.twitter.com/iJh2cqvyje — Dominic Joaquin Dublado #MovePH (@DJDublado) December 15, 2019

Źródło: PAP