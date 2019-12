To będzie biblijny koniec świata? Tomasz Terlikowski ujawnia. „Tego kardynała nie należy lekceważyć”

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że lewackie pomysły dotyczące Kościoła, które wypowiada kard. Walter Kasper, sprawdzają się. Ostrzega, że słów bliskiego współpracownika Franciszka „nie należy lekceważyć” i przypomina, jak wyglądała kwestia rozwodników w Kościele.

– Kiedy kardynał Walter Kasper coś mówi to nie należy tego lekceważyć. Kilka lat temu zaczął mówić, że rozwodnicy w ponownych związkach zostaną dopuszczeni do Komunii Świętej i to bez potrzeby przemiany swojego życia, której symbolicznym wyrazem jest decyzja o życiu w czystości – przypomniał Tomasz Terlikowski.

Zwrócił także uwagę, że „teraz mówi zupełnie wprost”, że w Kościele musi nastąpić „zmiana” w postaci „święceń kapłańskich dla kobiet”.

– Nie od razu, z czasem, ale jednak – zaznaczył Terlikowski.

– Trudno to wyjaśnić obecnie, ale wierzę, że to jest starożytna tradycja, którą dzielimy z Kościołami wschodnimi. Sądzę jednak, że z czasem drzwi zostaną otwarte. Poza tym jest wiele posług Kościoła, w których święcenia nie są potrzebne – zacytował wypowiedź kard. Kaspera Terlikowski.

– Jeśli komuś wydaje się, że to niemożliwe, niech przypomni sobie, co myślano o powiązaniu nierozerwalności małżeństwa z dyscypliną sakramentalną. Duszpasterskie powody, w Kościele, w którym teologia ma być podporządkowana duszpasterstwu, a teoria praktyce zawsze się znajdą – podsumował Tomasz Terlikowski.