Białorusini napisali list do Rosjan. Przyłączenie Białorusi do Rosji to wielkie zagrożenie

Realizacja porozumienia o państwie związkowym zagraża białoruskiej niepodległości i dobrosąsiedzkim relacjom między Białorusią i Rosją – napisali liderzy białoruskiej opozycji w apelu skierowanym do Rosjan, o którym w poniedziałek poinformowało Radio Swaboda. ich zdaniem przyłączenie Białorusi do Rosji pogorszy sytuację Rosjan.

„Porozumienie to prowadzi do likwidacji białoruskiej niepodległości i faktycznej aneksji państwa” – ostrzegli opozycjoniści w związku z planami podpisania programu pogłębionej integracji przez prezydentów Białorusi i Rosji, Alaksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Program ten i 31 map drogowych, które mają go uzupełnić, są – według władz obu krajów – elementem realizacji umowy o utworzeniu państwa związkowego z 1999 r.

Zdaniem sygnatariuszy apelu zagraża to dobrosąsiedzkim stosunkom obu krajów, a przyłączenie Białorusi do Rosji „doprowadzi do jeszcze większej izolacji Rosji na szczeblu międzynarodowym jako państwa agresora”. Taka sytuacja pogorszy sytuację bytową zwykłych Rosjan, przekonują autorzy apelu.

Według nich „autorytarni liderzy Rosji i Białorusi podpisali umowę o utworzeniu państwa związkowego (w 1999 r.) wyłącznie dla zaspokojenia swoich nieodpowiedzialnych ambicji”.

Apel wzywa Rosjan, by przyłączyli się do oświadczenia o nielegalności umowy związkowej i „nieuznaniu wszelkich porozumień +integracyjnych+, tajnych protokołów Putina i Łukaszenki”.

Apel podpisali opozycjoniści i działacze: Wital Rymaszeuski, Paweł Siewiaryniec, Anatol Labiedźka, Alena Anisim, Jury Bieleńki, Alaksiej Maraczkin, Aleś Arastowicz.

W poniedziałek biuro prasowe Zjednoczonej Partii Obywatelskiej podało, że we wtorek opozycjoniści zwrócą się do władz Mińska z informacją o planowanych na 20 i 21 grudnia akcjach na rzecz suwerenności Białorusi. Przypominają w niej m.in., że „obrona suwerenności Białorusi jest konstytucyjnym obowiązkiem narodu białoruskiego”.

W sobotę 7 grudnia w Soczi odbyły się kilkugodzinne rozmowy prezydentów Białorusi i Rosji na temat pogłębionej integracji, jednak nie zakończyły się one żadnym rozstrzygnięciem. Dalszy ciąg rozmów prezydentów zaplanowano na 20 grudnia w Petersburgu.

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych.

Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi.

Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko o sprawach gospodarczych. Treść programu integracji nie została podana do wiadomości publicznej. (PAP)