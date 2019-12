Obchody Epifanii w Etiopii i alpinizm to nowe skarby niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Tym razem mocno dowartościowano kraje afrykańskie. Z 14 kandydatur, na listę trafiło 5 z Afryki, w tym m.in. także kultura uprawy palm daktylowych.

Na liście pojawi się też spoza Afryki muzyka i taniec Dominikany – Bachata. Tradycyjne umiejętności tworzenia i gry na instrumencie Dotār, związanym z Iranem oraz osiągnięcia rzemiosła i ceramiki z Meksyku.

Dodano także kilka wydarzeń do listy „zagrożonych praktyk kulturowych”. Są to m.in. rytuały i praktyki związane ze świątynią Kit Mikayi (w zachodniej Kenii), czy mauretański gatunek muzyczny wykonywany na bębnach.

New four inscriptions on @UNESCO’s List of #IntangibleHeritage in Need of Urgent Safeguarding!

Discover them here! ➡️ https://t.co/DsneIITvQz#LivingHeritage pic.twitter.com/Ny8uO56vLb

— UNESCO (@UNESCO) December 11, 2019