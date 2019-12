„UB-watele” bezkarni. Sąd uniewinnia osoby zakłócające Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce

Sąd w Hajnówce (Podlaskie) uniewinnił siedem osób, obwinionych o to, że próbowały uniemożliwić przejście uczestnikom Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanego w tym mieście w lutym przez środowiska narodowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Policja obwiniała te osoby o to, że 23 lutego przeszkadzały lub usiłowały przeszkodzić w organizowaniu albo w przebiegu legalnego zgromadzenia, którym był marsz. Policja obwiniała je również o to, że utrudniały ruch na drodze publicznej. Chciała kar grzywny, ale ich wysokość pozostawiła do uznania sądu.