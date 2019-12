Boris Johnson zakazał ministrom uczestnictwa w konferencji w Davos

O zakazie wydanym przez Johnsona poinformował na Twitterze Jason Groves, dziennikarz działu polityki brytyjskiego dziennika „Daily Mail”.

– Koncentrujemy się na naszych obywatelach, a nie piciu szampana z miliarderami – miał powiedzieć Johnson według informatora Grovesa.

Boris Johnson has banned ministers from attending next month’s Davos summit – the annual gathering of the global elite. Govt source: ‚Our focus is on delivering for the people, not champagne with billionaires’

— Jason Groves (@JasonGroves1) 17 grudnia 2019