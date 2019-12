Jan Kanthak szydził z Konfederacji. Odpowiedział mu Sławomir Mentzen

Jan Kanthak i Sławomir Mentzen byli we wtorek gośćmi w programie „Minęła 20” w TVP Info. W trakcie rozmowy poseł PiS pogardliwie mówił, że Konfederacja ma tylko 11 parlamentarzystów. Do tej wypowiedzi odniósł się polityk tego ugrupowania.

– Dziś pod sam koniec Minęła 20 poseł @JanKanthak zaczął szydzić, że @KONFEDERACJA_ ma tylko 11 posłów. Prawda. Ale gdyby mandaty rozdzielić proporcjonalnie do liczby głosujących, mielibyśmy ponad 30 posłów. Zdobyliśmy też więcej głosów niż PiS w swoich pierwszych wyborach – napisał na Twitterze Sławomir Mentzen.

Polityk zwrócił również uwagę na przyszłość swojego ugrupowania. Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, a przede wszystkim słabość Koalicji Obywatelskiej, Konfederacja może za jakiś czas naprawdę nieźle namieszać.

– Wszystko dopiero przed nami. PiS też nie doszedł do swojej pozycji w rok. Pracował na to kilkanaście lat. My też jesteśmy gotowi na ciężka pracę, której owoce na pewno przyjdą – dodał polityk Konfederacji.

Głos w sprawie zabrał również Emil Krawczyk, działacz Konfederacji.

– Solidarna Polska ma 18 i tylko dzięki żywicielowi w postaci PiS. Mięli jedną próbę samodzielnego startu: w 2014 do PE zdobyli 4% do PE. Wówczas KNP JKM miało prawie drugie tyle więcej – napisał na Twitterze.

