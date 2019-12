Kwaśniewski narzeka na emeryturę! Zobacz ile dostanie od ZUS

Aleksander Kwaśniewski obchodził w tym roku 65. urodziny. W związku z tym były prezydent osiągnął wiek emerytalny. Teraz oprócz dożywotniej pensji przysługującej byłej głowie państwa, będzie on otrzymywał również świadczenie z ZUS. Ile dostanie?

Aleksander Kwaśniewski przestał być prezydentem w wieku 51 lat, stąd też od 14 lat pobiera on tzw. pensję prezydencką. Świadczenie to przysługuje dożywotnio, a jego wysokość to około 6,5 tys. zł.

– Nie narzekamy, ale nie jest to porównywalne z Barackiem Obamą. Także dorabiamy, mówiąc krótko, dorabiamy i dotyczy to całej naszej trójki (byłych prezydentów – red.) – mówił Kwaśniewski 2 lata temu w Polsat News.

Ponadto byłemu prezydentowi przysługuje emerytura wypłaca przez ZUS. Będzie ona wypłacana po osiągnięciu przez niego 65. roku życia.

– Otrzymałem prognozę mojej emerytury. Wyliczono, że będę otrzymywał 2600 złotych. Ta kwota nie daje elementarnego poczucia bezpieczeństwa – zdradził jakiś czas temu Kwaśniewski.

Skoro były prezydent twierdzi, że 2600 zł miesięcznie „nie daje elementarnego poczucia bezpieczeństwa”, ciekawe jak poczułby się w skórze milionów Polaków, którzy muszą utrzymywać się za znacznie niższe świadczenie wypłacane przez ZUS.