Różal niszczy lewicę: „Cymbale jeden z drugim! Jak ci tu nie pasuje to … stąd! O takich Ludziach powinniśmy uczyć Nasze Dzieci, a nie klepania szkopa po hełmie”

Marcin „Różal” Różalski, znany i utytułowany zawodnik MMA – m.in. mistrz KSW – nie ukrywa, że jest wielkim patriotą. I dał tego kolejny dowód. Na swoim Instagramie zamieścił bardzo mocny, patriotyczny wpis.

Różalski nie ma wątpliwości o kim powinno się mówić w Polsce. Przede wszystkim o polskich bohaterach, którzy w dzisiejszych czasach znikają nam z horyzontu, a przecież bez nich nie byłoby nas dzisiaj.

Marcin Różalski na swoim instagramowym koncie zmieścił grafikę z polskimi bohaterami, m.in. z gen. Maczkiem, gen. Sikorskim i gen. Sosabowskim, i opatrzył ją bardzo mocnym komentarzem. Poradził w nim tym, którym się w Polsce nie podoba, co powinni zrobić.

„O takich Ludziach powinniśmy uczyć Nasze Dzieci ,a nie klepania szkopa po hełmie.Książki o prawdziwej historii Polski czytać powinny, a nie książki jakiś popaprańców co piszą o gwałceniu kozy za co dostają jeszcze światowe nagrody.”

„Mi też dużo rzeczy nie pasuje w Polsce i pozmieniał bym dużo, albo i więcej, ale nigdy nie przeszło by mi przez usta, że wstydzę się bycia Polakiem. Jestem dumny z bycia Polakiem. Z Jej historii, z Naszych Bohaterów. Mogę się wstydzić za różnych balasów, którzy uważają się za Polaków, a zachowują się jak zwykłe ….., szkalują na Ojczyznę i donoszą jak zwykłe kapusie.”

„Cymbale jeden z drugim nie było by cię na świecie gdyby Nasi Bohaterowie nie obronili by ziemi, która nazywa się Polska, a jak ci tu nie pasuje, bo za szaro, za mało kolorowo, potrzebujesz wzbogacenia kulturowego, to ……. stąd tam, gdzie już jest aż nadto kolorowo. Nie będziesz musiał się wstydzić, że jesteś Polakiem, choć nim nigdy nie byłeś i nie będziesz musiał się wstydzić języka i gęgać będziesz mógł jak chcesz.”