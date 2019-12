Ale numer! Pijany pasażer chciał siłą wejść do kabiny pilotów! Załoga przywiązała go do fotela taśmą [VIDEO]

Czasami piloci nie mają łatwego życia. W Rosji doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany i agresywny pasażer lotu do Nowosybirska w furii chciał wejść do kabiny pilotów. By go powstrzymać współpasażerowie i załoga samolotu musiała go przywiązać do siedzenia przy użyciu taśmy klejącej!

Jak podaje „Dialy Mail”, pasażer w locie do Nowosybirska narobił załodze i pasażerom niezłego stracha. W pewnym momencie pijany, agresywny mężczyzna zakłócał lot nr S7, poprzez ubliżanie współpasażerom i załodze samolotu. Z tego powodu doszło do awantury.

Rosyjskie media podają, że zachowanie agresywnego pasażera zmusiło pozostałych do powzięcia stanowczych kroków. Rzucili się na niego „w celu uniknięcia poważnych konsekwencji”. Załoga z pasażerami przykleiła go do siedzenia taśmą klejąca.

Gdy udało się spacyfikować, agresywnego pasażera, na teren portu lotniczego Nowosybirsk-Tołmaczowo wezwano służby mundurowe. Policjanci zastali na pokładzie samolotu przywiązanego do fotela 50-latka. Mężczyzna był przywiązany do siedzenia kilkoma warstwami taśmy klejącej.

Świadkowie zdarzenia, przekazali funkcjonariuszom, że w pewnym momencie próbował on otworzyć drzwi do kabiny pilota, aby jak sam twierdził- zamienić słówko z kapitanem. By tego dokonać zaczął się szarpać z załogą samolotu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na pobliski komisariat. Teraz grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Z tego powodu mężczyzna zaczął przepraszać i prosić o wybaczenie.

Źródło: Daily Mail