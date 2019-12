Klaudia Jachira ujawniła, ile zarobiła na atakach na Kaczyńskiego! Z hejtu uzbierała się dobra miesięczna pensja

Klaudia Jachira ujawniła swój majątek. Dzięki oświadczeniu majątkowemu wiemy ile posłanka KO zarobiła na hejtowaniu i atakowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Zanim została wybrana na posłankę IX kadencji, regularnie publikowała filmy na YouTubie. Teraz składając ślubowanie w parlamencie, musiała także złożyć oświadczenie majątkowe.

Klaudia Jachira, zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym, które złożyła 12 listopada 2019 roku, na swoim koncie zgromadziła 38 tysięcy złotych. Dodatkowo była YouTube-erka ma oszczędności w obcej walucie. 2 tysiące euro, tysiąc dolarów i 180 funtów.

Kaludia Jachira może pochwalić się również własnościowym mieszkaniem o powierzchni 34,5 m2. Zostało one przez nią wycenione na 230 tysięcy złotych. Posłanka posiada również samochód Renault Clio Storia z 2008 roku.

No dobra, ale ile posłanka KO zarobiła na agresywnym atakowaniu Jarosława Kaczyńskiego? Przypomnijmy, że Jachira prowadziła na YouTube kanał, na którym publikowała „satyryczne” filmy. W skrócie atakowała PiS i jej polityków. Dodatkowo lubiła obśmiać polską rzeczywistość i tradycję.

Opisała w swoim oświadczeniu majątkowym zarobki z portalu Patronite. To tam można twórcę YouTube’a weprzeć przelewem. Do końca października 2019 roku w ten sposób zebrała od ludzi prawie 12 tysięcy złotych, czyli po 1200 złotych miesięcznie.

Co więcej, Klaudia Jachira otrzymywała też wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenie. W 2018 roku w ten sposób zarobiła przeszło 17 tysięcy złotych.

Łatwo więc wyliczyć, że Klaudia Jachira zarobiła ok. 2600 złotych miesięcznie. Ni to dużo, nie to mało, ale wiemy, że dieta poselska mocno wzmocni budżet Pani Jachiry.

Źródło: Super Express/ Oświadczenie majątkowe posłów