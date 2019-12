Mateusz Morawiecki był o krok od śmierci. „To działo się w listopadzie…”

Premier Mateusz Morawiecki był o krok od śmierci w czasie ucieczki przed milicją. Prezes Rady Ministrów podzielił się z Muzeum Wspomnień wydarzeniem ze swojej przeszłości.

– Kiedy wywieszałem transparent uwolnienia mojego własnego ojca, po jego aresztowaniu, w listopadzie ’87 roku, na rusztowaniach […] to uciekałem z moim kolegą po takich rachitycznych rusztowaniach przed milicjantami – wspomina premier Morawiecki.

Następnie polityk objaśnia młodszym widzom, czym była Milicja Obywatelska. Choć bywają i dzisiaj sytuacje, w których policjanci zachowują się skandalicznie, to daleko im do tego, co wyczyniało MO.

– W końcu nas złapali, na czwartym, czy piątym piętrze. Próbowali szarpać się z nami, grożąc, że zrzucą nas stamtąd. […] Trzymałem się takiej rachitycznej dość rurki wtedy, która chyba ocaliła mi życie, bo udało się przetrwać tamtą scenę – opowiada premier.

Tamta przygoda mogła się skończyć źle dla młodego Morawieckiego. Ojciec dzisiejszego premiera należał do Solidarności Walczącej, która uznawana była za skrajny i niebezpieczny ruch.

Źródło: muzeum.superhistoria.pl