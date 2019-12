Premier biedniejszy niż rok temu! Morawiecki stracił aż 280 tys. złotych

Premier Mateusz Morawiecki jest bardzo bogaty ale w ciągu tego roku jego majątek się skurczył aż o 280 tys. zł.

Premier posiada zasoby pieniężne w gotówce 5,1 mln zł i nie oszczędza w żadnej innej walucie. Nie ma też żadnych papierów wartościowych. Rok temu miał na koncie 5,38 mln.

Do nieruchomości szefa rządu należy 150-metrowy dom z zabudowaniami gospodarczymi na półhektarowej działce. Premier szacuje, że ta posiadłość jest warta ok. 1,9 mln zł. Mateusz Morawiecki posiada drugi dom o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych na działce ok. 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość tego domu szef rządu oszacował na 3-3,5 mln zł.

Trzecią nieruchomością jest połowa domu szeregowego o powierzchni 180 metrów kwadratowych z działką ok. 400 mkw. o wartości ok. 600 tys. zł. Czwartą nieruchomością jest ponad 70-metrowe mieszkanie o szacunkowej wartości ok. 1,1 mln zł. Piątą nieruchomością jest działka rolna o powierzchni 20 hektarów i wartości 200 tys. zł.

Do majątku premiera należy też zabudowa kuchenna za ok. 60 tys. zł, meble warte ok. 270 tys. zł i sprzęt techniczny za 20 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym premier wpisał też uprawnienia do akcji banku Santander o przybliżonej wartości do 350 tys. zł. Morawiecki zaznaczył jednak, że „nie osiąga z tego tytułu dochodu i nie posiada wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować”.

Mateusz Morawiecki oświadczył, że pożyczył siostrze 300 tys. zł. Jako premier w 2019 r. zarobił 208 tys. zł.

Źródło: Money.pl