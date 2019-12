Złodziej zaatakował stację benzynową. Pogoniła go bohaterska ekspedientka! [VIDEO]

Jak podaje Reuters, złodziej napadł na stację benzynowa w niewielkim mieście Ob na Syberii. Jednak nic nie wyszło z planów bandyty. Napad kompletnie nie przebiegł zgodnie z planem złodzieja. Wszystko nagrały kamery monitoringu.

Na początku nagrania widzimy, jak bandyta atakuje pracownika stacji gazem pieprzowym. Zaatakowany mężczyzna uciekł ze stacji.

Po ucieczce pracownika złodziej szybko dostał się do kasy, jednak wtedy mocno się zdziwił. Do sklepu wbiegła bohaterska pracownica stacji benzynowej. Przestępca łomem chciał ją obezwładnić, ale kobieta była nieugięta.

Kobieta wzięła kij od mopa i zaczęła okładać bandytę po głowie. Ten zszokowany dalej groził pracownicy gazem i trzymanym w ręku metalowym prętem. Jednak po chwili odwrócił się i pod gradem ciosów uciekł.

Okładając złodzieja kijem wykurzyła go ze sklepu. Przestępca zdołał jednak ukraść 7 tys. rubli, czyli około 430 złotych. Bandyty szuka policja.

Footage from a security camera shows an employee of a gas station in the town of Ob in Siberia fighting off a robber with a mop pic.twitter.com/DWKEsX98nq

— Reuters (@Reuters) December 17, 2019