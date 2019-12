Co z tą pogodą? Piękna wiosna jak na zimę 30-lecia. Jak długo? [PROGNOZA POGODY]

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Patrząc na kalendarz za chwilę zacznie się zima, ale wyglądając przez okno widzimy, że to bardziej wiosna. Jak długo jeszcze zostanie z nami taka piękna pogoda?

W czwartek, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do południa gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły z widzialnością ograniczoną do 200 m.

W rejonach mgieł możliwa mżawka. Temperatura maksymalna od 3 st.C na północnym wschodzie do 11 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, tylko początkowo na Podlasiu i Mazurach południowy. Po południu w Tatrach porywy do 70 km/h, a Sudetach do 110 km/h.

W nocy z czwartku na piątek, zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 400 m, w dolinach na południu kraju do 200 m.

Temperatura minimalna od 0 st.C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 8 st.C na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także dość silny, porywisty, z kierunków południowych. Na Podkarpaciu wiatr w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, w Sudetach do 130 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 st.C na północnym wschodzie do 14 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni. Na południu i południowym zachodzie kraju porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach i na Pogórzu Karpackim do 80 km/h, w Tatrach do 120 km/h.

Prognozy przewidują, ze taka wiosenna pogoda zostanie z nami do końca weekendu. Potem ma się nieco ochłodzić i w święta na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 stopni Celsjusza.

Źródła: PAP/IMGW