Janusz Korwin-Mikke zaorał PiS i totalną opozycję: „Ta ustawa to brudny plaster na bolejącą ranę” [VIDEO]

Ta ustawa to brudny plaster na bolejącą ranę – mówił Janusz Korwin-Mikke w trakcie debaty nad projektem ustawy PiS w sprawie sądownictwa.

Nie popieramy jej, ale nie popieramy też metod „obrońców Konstytucji”. Mówcie o praworządności, a nie o demokracji. Ma rządzić sprawiedliwość, a nie lud!” – dodał Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: twitter.com/KONFEDERACJA