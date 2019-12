Rosa z Nowoczesnej wprost przyznaje, że LGBT to ideologia. „Będziemy do was jeździć” [VIDEO]

Monika Rosa z Nowoczesnej wprost przyznała w trakcie obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+, że LGBT to ideologia. Zapowiedziała też, że homoaktywiści będą jeździli do miejsc w całej Polsce.

Teza, że LGBT to ideologia jest negowana w oficjalnej dyskusji przez środowiska lewackie. Zarzucają prawicy, że to manipulacja, kłamstwo i wszystko, co najgorsze.

Tymczasem Monika Rosa z Nowoczesnej podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+ przyznała, że ideologia LGBT istnieje.

– To będzie bardzo trudna kadencja Sejmu, także dla tego zespołu. Natomiast to, że powstał, jest dużym sukcesem. I dziękuję za tę inicjatywę – powiedziała Monika Rosa.

– Myślę, że ciężko będzie spodziewać się ogromnych sukcesów dotyczących legislatywy i projektów ustaw. Natomiast to, co stawiamy sobie za cel, to jest zbudowanie społecznego poparcia, żeby za kilka lat rzeczy, o których teraz rozmawiamy były oczywiste dla większości społeczeństwa – dodała poseł Nowoczesnej.

– Dlatego nie tylko praca w Sejmie i zapraszanie gości. Bardzo ważne będzie to, byśmy mogli do was jeździć w miejscowościach, w których jesteście. Czy to w sytuacjach, kiedy są zgłaszane uchwały dotyczące ideologii LGBT czy to podczas marszu równości czy jeśli po prostu będziecie chcieli takie spotkanie zorganizować. Myślę, że członkowie i członkinie zespołu będą do tego gotowe – zapowiedziała.